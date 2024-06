Mariana Godoy usa pretinho nada básico e seguidores reagem: ‘Cheia de charme!’ A apresentadora do Fala Brasil revelou que gostou tanto do look que pediu para a figurinista comprar; confira!

Com look de arrasar, Mariana Godoy arranca suspiros dos seguidores nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Na lista das apresentadoras com looks que inspiram, Mariana Godoy sempre está no topo! A âncora do Fala Brasil revelou ao público que se apaixonou pelo vestido preto nada básico. “Quando você gosta do look do jornal e pede para figurinista comprar”, escreveu na postagem.

Nos comentários, internautas reagiram: “Cheia de charme!”. Em outro comentário, uma seguidora disse: “Você é linda e chique, mas aqui em Manaus dificilmente você usaria esse look. O calor não permite. Talvez a noite no mês de abril, chuvas mil!”. Mariana concordou: “Eu me lembro do calor úmido de Manaus”.

A jornalista e escritora Luciana Savaget também comentou na foto da amiga: “Sou fã!!”.

Confira:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.