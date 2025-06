Mistérios da Mente Humana: Aceitação da realidade melhora a qualidade de vida, diz psiquiatra

O psiquiatra Isaac Efraim discute a relação entre aceitação da realidade e manutenção da energia psíquica. Ele destaca que a dificuldade em aceitar situações pode levar à perda de energia e depressão. A aceitação é apresentada como um caminho para elevar o humor e evitar críticas pessoais excessivas. O especialista sugere que auto responsabilidade e amor-próprio são essenciais para lidar com as dificuldades do dia a dia.



