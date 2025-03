Mistérios da Mente Humana: Aceitar o que aconteceu ajuda a melhorar qualidade de vida

No quadro Mistérios da Mente Humana, Isaac Efraim, discute como a aceitação dos eventos passados pode melhorar a qualidade de vida. Ele compartilha sua vivência pessoal com a perda da mãe, destacando a importância de abandonar pensamentos persistentes que causam sofrimento. Isaac sugere práticas simples de aceitação sem a necessidade de consultas profissionais.



