Mistérios da Mente Humana: Como você age sob pressão?

O psiquiatra Isaac Efraim abordou o tema do condicionamento humano no quadro "Mistérios da Mente Humana". Ele comparou o aprendizado de um cachorro a como os seres humanos reagem sob pressão. Segundo ele, muitos comportamentos são condicionados e ocorrem sem reflexão consciente. O especialista sugeriu que 70% a 90% das ações humanas podem ser resultado desse condicionamento.



