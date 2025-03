Mistérios da Mente Humana: Entenda a aversão ao toque e suas implicações

O psiquiatra Isaac Efraim explica que algumas pessoas podem desenvolver aversão ao toque devido à dificuldade de interação com o mundo real. Essa tendência, mais comum em homens, não indica falta de afeto, mas uma característica individual. A aversão ocorre quando o contato físico é percebido como desagradável, relacionado a transtornos obsessivos e à anestesia do mundo real.



