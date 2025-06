Mistérios da Mente Humana: Entenda a diferença entre a expectativa que criamos e a realidade

No quadro "Mistérios da Mente Humana" deste sábado (7), o comentarista e psiquiatra, Isaac Efraim, explora como as expectativas criadas pela mente podem divergir da realidade. O cérebro humano, altamente desenvolvido, lida com perigos e busca prazer. No entanto, desejos fortes podem distorcer a percepção da realidade e gerar frustrações. Entenda!



