Mistérios da Mente Humana: Entenda a origem dos pensamentos

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim discute a origem do pensamento. Ele descreve a mente como um software que processa imagens e memórias. O pensamento é uma representação formada em resposta a estímulos, e a mente organiza essas representações de maneira autônoma, influenciando as ações e decisões das pessoas ao longo da vida.