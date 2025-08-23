Mistérios da Mente Humana: Entenda como funciona o sistema de crédito e débito nas relações afetivas

A mente humana funciona como uma balança simbólica, onde registramos tudo o que damos e esperamos receber. Essa lógica de “créditos e débitos emocionais” gera cobranças silenciosas nos relacionamentos e alimenta a ilusão de que o outro nos deve algo. Quando o sofrimento é visto como crédito, surgem expectativas irreais e ressentimentos que desgastam laços afetivos e profissionais. Por trás dessa dinâmica está uma ilusão mental poderosa: a ideia de que o mundo nos deve alguma compensação.



