Mistérios da Mente Humana: Entenda o que está por trás das alterações de humor

No grego, a palavra "humor" se refere aos líquidos e substâncias que circulam pelo corpo humano. Já na psiquiatria e na psicologia, o humor está ligado à forma como expressamos nossa energia psíquica. A energia psíquica é aquela que temos dentro do âmbito mental. Quando ela está elevada, somos capazes de experimentar mais prazer, bem-estar e satisfação. No entanto, nosso humor pode mudar. Entenda o que está por trás dessas alterações!



