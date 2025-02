Mistérios da Mente Humana: Especialista analisa o comportamento de quem burla regras para se dar bem

O desejo por poder leva algumas pessoas a burlar as regras sociais, agir fora da lei e adotar privilégios de forma antiética. São pessoas que tentam ignorar e mudar a realidade conforme os próprios interesses. No quadro Mistérios da Mente Humana deste sábado (25), o psiquiatra Isaac Efraim analisou como agem as pessoas que adotam esse tipo de comportamento. Confira!