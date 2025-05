Mistérios da Mente Humana: O que explica a crueldade humana?

Qualquer tipo de crime já é chocante. Porém, alguns causam ainda mais impacto por causa da violência contra a vítima. Existem pessoas que têm um nível baixo de energia psíquica, o que as leva a buscar prazer na destruição e humilhação dos outros. Essas pessoas podem acabar se viciando nesse tipo de prazer, tornando-se cada vez mais cruéis. É aconselhável evitar envolvimento com indivíduos assim, pois mudar essa característica é difícil ou até impossível.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!