Mistérios da Mente Humana: Por que as pessoas têm medo de se expor nas relações?

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim analisa a ansiedade que muitas pessoas sentem nas interações sociais. Segundo o especialista, o medo de críticas e a busca pela perfeição fazem as pessoas não se exporem e, assim, podem criar barreiras em relacionamentos. "Existe um grande mito na nossa mente de que, se formos perfeitos, nada de ruim acontecerá e teremos total domínio sobre o mundo", explicou Efraim.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!