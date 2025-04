Mistérios da Mente Humana: Promessas fáceis de superação podem ser armadilha

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim reflete sobre as promessas de soluções mágicas para problemas emocionais. Ele critica frases prontas e destaca que a transformação real exige um processo interno com coragem e verdade.



Os três passos fundamentais são: prestar atenção ao que está acontecendo, aceitar as situações e entender os motivos por trás delas. Efraim alerta que essas práticas não prometem uma vida de sonhos, mas uma vida mais próspera e feliz.



