Mistérios da Mente Humana: Psiquiatra explica motivo por trás do fetiche por pés

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim falou sobre o fetichismo, que envolve a atração por objetos ou partes do corpo. Um exemplo é uma artista que atraiu seguidores masculinos ao postar fotos de seus pés na internet. Isaac Efraim explicou a razão de muitos homens se sentirem atraídos por essa parte do corpo. Confira!