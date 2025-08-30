Mistérios da Mente Humana: Replicar comportamentos dos pais é natural e pode ser bom ou ruim

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim aborda como os comportamentos que observamos durante nossa formação influenciam nossas interações. Ele destaca que frequentemente repetimos ações de nossos pais ou figuras próximas e que isso pode ser tanto positivo quanto negativo.

Efraim explica que as dificuldades em lidar com o comportamento alheio muitas vezes estão ligadas aos condicionamentos emocionais adquiridos ao longo da vida. Esses padrões podem ser acionados por gatilhos específicos nas relações pessoais. Por exemplo, um comentário aparentemente inofensivo pode desencadear uma reação intensa devido a traumas passados ou caminhos cerebrais fortemente fixados.

O especialista ressalta a importância de compreender que o comportamento do outro é resultado desses condicionamentos e não necessariamente culpa nossa. Ao adotar essa perspectiva, podemos viver de forma mais leve e aprender a lidar melhor com situações emocionais desafiadoras sem nos sentirmos culpados ou atacados injustamente.

