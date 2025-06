Mistérios da Mente Humana: Saiba como identificar os sentimentos

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim explica como identificar sentimentos. Ele os divide em duas categorias: saudáveis e tóxicos. Raiva, inveja e rancor são sentimentos tóxicos que afetam negativamente as relações e o bem-estar. Por outro lado, sentimentos saudáveis como amor e gratidão melhoram a convivência e promovem o bem-estar. .



