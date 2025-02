Mistérios da Mente Humana: Saiba por que sentimos culpa ao realizar algo que queremos muito

Quem nunca quis tanto alguma coisa que passou dias, e até meses, na expectativa? E, quando finalmente aconteceu, não foi como o esperado. Depois disso, o sentimento pode ser de culpa. No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim explica por que as pessoas têm essa sensação ao realizar algo que desejam muito. “Quanto mais culpado você se sente, mais você vai fazer da sua vida uma coisa negativa”, reflete.





Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!