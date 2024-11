Mistérios da Mente Humana: Sensação de euforia requer atenção para evitar excessos

A euforia é um estado comum que pode ocorrer em diversas situações, como quando conquistamos um objetivo ou realizamos um sonho. No entanto, quando as sensações de excitação e energia elevada desencadeiam um comportamento exagerado pode ser sinal de que algo está errado. É o que explica o médico psiquiatra Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana. Acompanhe!