Mistérios da Mente Humana: Veja como a dismorfofobia interfere na percepção do corpo

A dismorfofobia é um transtorno em que a pessoa percebe defeitos no próprio corpo, às vezes inexistentes. Aqueles com esse transtorno frequentemente buscam cirurgias e intervenções estéticas, associando sua infelicidade à aparência física. Esse comportamento é uma tentativa de aliviar sentimentos negativos, vinculados a partes do corpo consideradas assimétricas. A recuperação passa por um processo de autoconhecimento e aceitação pessoal.



