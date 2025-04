Mistérios da Mente Humana: Veja como se organizar mentalmente para lidar melhor com a realidade

Para ter uma vida sem muitos conflitos, é necessário saber se organizar mentalmente, para lidar melhor com a realidade. Para isso acontecer, o desejo precisa ficar em segundo lugar. Quanto maior for o desejo, menor é a capacidade de se organizar e entender a realidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!