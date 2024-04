Mistérios da Mente Humana: Saiba como escapar da armadilha de se criticar e criticar os outros

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um dos maiores desafios que enfrentamos na vida é atender aos padrões ideais criados pela nossa mente. Acreditamos que, ao alcançá-los, teremos sucesso, felicidade e relacionamentos saudáveis. No entanto, quando nos julgamos como errados ou inadequados diante desses padrões inatingíveis, abrimos espaço para nuvens negativas de autocrítica. No quadro Mistérios da Mente Humana deste sábado (23), o médico Isaac Efraim explica que, para escapar dessa armadilha mental, é necessário abrir mão do hábito constante de criticar a si mesmo e também criticar os outros.