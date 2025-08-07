Logo R7.com
Fala Brasil

Motociclista salva idoso de correnteza em Santos

Chuva intensa causa alagamentos e transtornos na Baixada Santista

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Motociclista resgata idoso arrastado por correnteza em Santos.
  • Incidente ocorreu durante tempestade, com alagamentos no local.
  • Idoso sofreu apenas ferimento leve na mão após ser socorrido.
  • Chuva intensa acumulou 120 milímetros, causando transtornos na região.

 

Um idoso foi resgatado por um motociclista após ser arrastado pela correnteza durante um temporal em Santos, São Paulo. O incidente ocorreu quando ele se desequilibrou no calçadão alagado e foi levado para um canal quase transbordando.

Fábio, o motociclista que passava pelo local, rapidamente segurou o idoso até que outros dois homens chegassem para ajudar. Apesar da forte correnteza, o idoso sofreu apenas um ferimento leve na mão.

A tempestade acumulou cerca de 120 milímetros de chuva em seis horas, volume esperado para todo o mês de agosto.

