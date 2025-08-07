Motociclista salva idoso de correnteza em Santos

Motociclista resgata idoso arrastado por correnteza em Santos.
Incidente ocorreu durante tempestade, com alagamentos no local.
Idoso sofreu apenas ferimento leve na mão após ser socorrido.
Chuva intensa acumulou 120 milímetros, causando transtornos na região.
Um idoso foi resgatado por um motociclista após ser arrastado pela correnteza durante um temporal em Santos, São Paulo. O incidente ocorreu quando ele se desequilibrou no calçadão alagado e foi levado para um canal quase transbordando.
Fábio, o motociclista que passava pelo local, rapidamente segurou o idoso até que outros dois homens chegassem para ajudar. Apesar da forte correnteza, o idoso sofreu apenas um ferimento leve na mão.
A tempestade acumulou cerca de 120 milímetros de chuva em seis horas, volume esperado para todo o mês de agosto.
