Motorista de aplicativo é esfaqueado em tentativa de roubo em São Bernardo Criminoso usou celular roubado para solicitar corrida; motorista está fora de perigo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h20 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista de aplicativo foi esfaqueado durante uma corrida em São Bernardo do Campo.

Criminoso usou um celular roubado para solicitar a corrida e foi preso após a tentativa de roubo.

A vítima teve ferimentos, mas está fora de perigo e o caso foi registrado como tentativa de roubo.

Motoristas expressam preocupação com a violência e sugerem medidas de segurança, como verificação de identidade dos passageiros.

Um motorista de aplicativo foi esfaqueado por um passageiro que revelou ser ladrão durante uma corrida em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Usando um celular roubado para solicitar a corrida, o agressor foi preso em flagrante após tentar roubar o motorista. A vítima sofreu ferimentos no braço e na barriga, mas não corre risco de morte.

O caso foi registrado como tentativa de roubo pela Secretaria de Segurança Pública. A plataforma de transporte lamentou a violência contra motoristas e destacou medidas como compartilhamento de rota e gravação de áudio e vídeo para aumentar a segurança.

