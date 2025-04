Motorista salva criança engasgada em ônibus no Rio de Janeiro Intervenção rápida com manobra de Heimlich foi crucial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h49 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h49 ) twitter

Motorista de ônibus salva criança engasgada no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um motorista de ônibus salvou a vida de uma criança que estava engasgada. A mãe do menino, desesperada, pediu ao motorista que parasse o veículo. Percebendo a urgência da situação, ele desceu do ônibus e aplicou a manobra de Heimlich. Graças à sua rápida intervenção, a criança voltou a respirar normalmente em menos de um minuto. Após o incidente, mãe, filho e motorista seguiram viagem sem novos contratempos.

