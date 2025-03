Motoristas desafiam leis com carros modificados em busca de seguidores Veículos alterados circulam sem segurança, desafiando a fiscalização Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 11h49 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h49 ) twitter

Influenciadores desafiam a lei e circulam com carros "cortados" para atrair seguidores

Carros modificados ilegalmente, com remoção de portas e tetos, têm circulado pelas ruas para atrair seguidores nas redes sociais. Essa prática compromete a segurança dos veículos, aumentando o risco de acidentes graves. Além disso, motoristas transportam crianças sem considerar os perigos envolvidos.

Modificar veículos sem seguir as normas do Detran é uma infração grave sujeita a multas e apreensão do carro até sua regularização. Recentemente, a Polícia Militar autuou vários veículos nessas condições. Mesmo assim, motoristas continuam organizando eventos e carreatas.

A falta de itens essenciais como cinto de segurança coloca em risco ocupantes dos veículos, pedestres e outros motoristas. Em caso de acidentes, responsáveis podem enfrentar acusações legais. Investigações estão em andamento em Cotia. Apesar da ilegalidade, alguns motoristas pretendem continuar com a prática arriscada.

