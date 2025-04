Mulher e amante são presos por suspeita tramar morte do marido dela Crime teria sido motivado por seguro de vida de R$ 500 mil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 14h29 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h29 ) twitter

Mulher e amante dela são presos suspeitos de tramar morte do marido para receber seguro de vida

Michelle Aparecida Nunes, de 34 anos, foi detida em sua residência em São Roque, São Paulo, sob suspeita de planejar a morte de seu marido, Paulo Eduardo Miranda. O amante dela, também suspeito de envolvimento, foi preso em sua casa. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, seria o seguro de vida de R$ 500 mil da vítima.

O crime ocorreu em maio do ano anterior. A delegada responsável destacou que Michelle não mostrou sinais de luto durante o velório do marido. O casal tinha dois filhos. Ambos os suspeitos estão sendo interrogados para esclarecer os detalhes do caso.

