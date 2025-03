Mulheres enfrentam assaltante em São Paulo e impedem roubo Criminoso foge sem levar nada após tentativa frustrada de crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h31 ) twitter

Mulheres lutam com bandido e impedem assalto em São Paulo

Em São Paulo, três mulheres impediram um assalto ao enfrentar um criminoso que chegou de moto. Uma delas entregou o celular ao assaltante, enquanto outra conseguiu derrubá-lo. O criminoso ameaçou as vítimas com uma arma, possivelmente um simulacro, antes de tentar fugir.

O incidente ocorreu na porta de uma residência. Após ser abordada e ameaçada com a arma, uma das mulheres foi chutada pelo assaltante. Durante a confusão, as mulheres conseguiram impedir que ele levasse qualquer pertence. Apesar das ameaças e da tensão do momento, ninguém se feriu.

Assista em vídeo - Mulheres lutam com bandido e impedem assalto em São Paulo

