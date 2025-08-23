Mulheres Positivas: Dona de marca de pijamas conhece referência na alta costura brasileira

Fátima Ipolito deixou o emprego para cuidar da saúde da mãe e, nesse período, descobriu na costura uma nova oportunidade. Durante a pandemia, começou a produzir pijamas que viraram sinônimo de conforto e afeto. Mesmo com dificuldades, como a falta de tecido, ela manteve a produção e viu o negócio crescer. Agora, busca formas de expandir sua marca. Fabi Saad promoveu um encontro entre ela e Elisa Lima, referência na alta costura brasileira. A conversa trouxe dicas valiosas para ela. Confira!



