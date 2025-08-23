Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Mulheres Positivas: Dona de marca de pijamas conhece referência na alta costura brasileira

Fátima Ipolito começou a produzir pijamas na pandemia e, agora, busca formas de expandir sua marca

Mulheres Positivas|Do R7

Fátima Ipolito deixou o emprego para cuidar da saúde da mãe e, nesse período, descobriu na costura uma nova oportunidade. Durante a pandemia, começou a produzir pijamas que viraram sinônimo de conforto e afeto. Mesmo com dificuldades, como a falta de tecido, ela manteve a produção e viu o negócio crescer. Agora, busca formas de expandir sua marca. Fabi Saad promoveu um encontro entre ela e Elisa Lima, referência na alta costura brasileira. A conversa trouxe dicas valiosas para ela. Confira!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • fabi-saad
  • mulheres-positivas
  • fala-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.