Mulheres Positivas: Jovem jogadora de futebol recebe dicas de estrela do esporte

Duda, de 17 anos, gosta de futebol desde a infância. Ela acredita ter potencial para jogar nos melhores clubes do mundo e, quem sabe, um dia vestir a camisa da seleção. Fabi Saad apresentou a jovem a Milene Domingues, uma das jogadoras brasileiras mais famosas da história do futebol. Milene deu dicas valiosas que podem ajudar Duda a se tornar uma atleta profissional. Veja!



