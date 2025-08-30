Mulheres Positivas: Sanfoneira combina ritmo popular com música eletrônica em carreira solo

A musicista Thaís Andrade está embarcando em uma nova fase de sua carreira ao lançar um projeto que combina a tradicional sanfona com música eletrônica. Com vasta experiência no cenário musical brasileiro, ela busca inovar ao unir estilos distintos e criar um som único. Para isso, Thaís conta com o apoio da renomada sanfoneira Adriana Sanches.

Thaís começou na música ainda jovem e já trabalhou com diversos artistas conhecidos como Luisa Sonza e Paulo Miklos. Agora, ela deseja explorar seu próprio caminho artístico misturando elementos do DJing à sonoridade brasileira da sanfona. Apesar de estar animada para apresentar algo inédito ao público, Thaís reconhece os desafios dessa empreitada inovadora.

Adriana Sanches compartilhou conselhos valiosos sobre gestão de carreira durante um encontro entre as duas musicistas. Ela enfatizou a importância do conhecimento além da área artística para garantir sucesso profissional. Adriana destacou que é essencial aprender sobre finanças e administração para se cercar das pessoas certas no desenvolvimento de projetos musicais.

Com essa orientação experiente, Thaís espera superar o medo natural da rejeição por parte do público devido à originalidade de sua proposta musical. A expectativa é que seu trabalho conquiste espaço no mercado pela autenticidade e criatividade envolvidas na fusão dos dois gêneros musicais tão diferentes.

O próximo passo para Thaís será dedicar-se intensamente à criação desse novo som enquanto aguarda ansiosamente pelo retorno positivo dos ouvintes quando finalmente apresentar suas composições únicas ao mundo musical contemporâneo.

