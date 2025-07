Nova necropsia busca esclarecer morte de Juliana Marins Exame é realizado no Rio de Janeiro após questionamentos sobre laudo indonésio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h02 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia do Rio realiza nova necropsia no corpo de Juliana Marins

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma segunda necropsia no corpo de Juliana Marins, que morreu após uma queda no vulcão Rinjani, na Indonésia. A decisão de realizar um novo exame no Brasil foi tomada por meio de uma ordem judicial, com o objetivo de investigar se houve influência da demora no socorro na causa da morte, que foi inicialmente atribuída a um trauma pela queda, conforme o laudo indonésio.

O corpo de Juliana chegou ao Brasil na noite anterior, sendo transportado de São Paulo para o Rio de Janeiro pela Força Aérea Brasileira. Juliana Marins, de 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, onde provavelmente ocorrerá o velório. A nova necropsia busca fornecer respostas à família da jovem sobre as circunstâncias de sua morte.

Assista ao vídeo - Polícia do Rio realiza nova necropsia no corpo de Juliana Marins

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!