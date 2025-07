Alexandre de Moraes e Hugo Motta vão se encontrar em fórum jurídico em Lisboa

O governo brasileiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a suspensão do aumento do imposto sobre operações financeiras (IOF). Durante um fórum jurídico em Lisboa, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente da Câmara, Hugo Motta, se encontram para discutir o tema. Gilmar Mendes comentou que o evento poderia ser uma oportunidade de reflexão.



