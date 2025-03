PIB brasileiro cresce 3,4% Crescimento impulsionado por serviços e indústria fica abaixo do esperado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 13h52 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h52 ) twitter

IBGE divulga crescimento do PIB brasileiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 3,4% no ano passado. Este aumento foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços e indústria. No entanto, o mercado esperava um crescimento maior, estimando um aumento de 4,1%.

