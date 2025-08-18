Logo R7.com
Prefeito de Macapá (AP) flagrado agredindo cinegrafista

Confronto ocorreu durante vistoria em obra hospitalar na capital amapaense

Fala Brasil

Durante uma vistoria em uma obra na capital do Amapá, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), foi registrado agredindo um cinegrafista após ser questionado por um jornalista sobre o atraso na construção de um hospital.

A prefeitura divulgou nota afirmando que o jornalista interrompeu a atividade oficial e agrediu verbalmente o prefeito, além de tentar agredi-lo fisicamente. Duas servidoras municipais também teriam sido alvo de agressões, segundo a nota. O jornalista nega todas as acusações.

