Prefeito de Macapá (AP) flagrado agredindo cinegrafista Confronto ocorreu durante vistoria em obra hospitalar na capital amapaense Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h19 )

Durante uma vistoria em uma obra na capital do Amapá, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), foi registrado agredindo um cinegrafista após ser questionado por um jornalista sobre o atraso na construção de um hospital.

A prefeitura divulgou nota afirmando que o jornalista interrompeu a atividade oficial e agrediu verbalmente o prefeito, além de tentar agredi-lo fisicamente. Duas servidoras municipais também teriam sido alvo de agressões, segundo a nota. O jornalista nega todas as acusações.

