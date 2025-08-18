Prefeito de Macapá (AP) flagrado agredindo cinegrafista

Durante uma vistoria em uma obra na capital do Amapá, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), foi registrado agredindo um cinegrafista após ser questionado por um jornalista sobre o atraso na construção de um hospital.
A prefeitura divulgou nota afirmando que o jornalista interrompeu a atividade oficial e agrediu verbalmente o prefeito, além de tentar agredi-lo fisicamente. Duas servidoras municipais também teriam sido alvo de agressões, segundo a nota. O jornalista nega todas as acusações.
