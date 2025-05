Programas de crédito impulsionam micro e pequenas empresas no Brasil Iniciativas governamentais oferecem condições especiais para empreendedores Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça os programas do governo que incentivam empreendedorismo e acesso a crédito

As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 70% dos empregos no Brasil. Para apoiar esse setor, o governo federal criou programas como "Acredita" e "ProCred360", que oferecem linhas de crédito com juros reduzidos. Pamela é um exemplo de sucesso, tendo iniciado um negócio de brigadeiros gourmet e bolos de pote, com produção semanal de até dois mil brigadeiros. Ela planeja expandir seu negócio com a abertura de uma loja.

O programa "Acredita" visa facilitar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas, oferecendo linhas de crédito com taxas de juros competitivas. O "ProCred360" complementa essa iniciativa, com juros até 50% menores do que os praticados no mercado. Essas medidas são essenciais para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.

Além disso, o governo também apoia pequenos produtores rurais, que receberam mais de 147 bilhões de reais em crédito nos últimos dois anos. Priscila, que cultiva plantas ornamentais em Ibiúna, São Paulo, destaca a importância do crédito acessível para a expansão de seus negócios. A possibilidade de renegociação de dívidas, como a que beneficiou o empreendedor Verenaldo em Brasília, é crucial para que empresas possam acessar novos créditos e investir em crescimento.

Assista em vídeo - Conheça os programas do governo que incentivam empreendedorismo e acesso a crédito

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!