Saiba quem é a influenciadora que disse ter tido um caso com Neymar e foi presa

Nayara Macedo das Virgens, conhecida como Any Awuada, foi presa junto com sua mãe, Ângela de Macedo, e Júlia Gabriela de Siqueira Freitas. Elas são acusadas de integrar um esquema de venda de cosméticos e perfumes falsificados. As investigações, iniciadas em 2023 após denúncia de uma vítima, revelaram movimentações financeiras suspeitas. Nayara e sua mãe movimentaram mais de R$ 1,8 milhão, enquanto Júlia movimentou mais de R$ 300 mil. A polícia segue coletando provas e depoimentos para esclarecer a gravidade dos crimes. A defesa de Nayara alega que a prisão é temporária para a investigação.



