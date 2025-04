Quadrilha aplica golpe da saidinha de casa na Grande São Paulo Criminosos disfarçados de entregadores assaltam moradores na Zona Leste Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h57 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saidinha de casa: falsos entregadores assaltam moradores da Grande São Paulo

Uma quadrilha está realizando uma nova modalidade de roubo na Grande São Paulo, conhecida como golpe da saidinha de casa. Criminosos disfarçados de entregadores aguardam moradores abrirem a porta da garagem para surpreendê-los. As vítimas são revistadas e obrigadas a sentar na calçada enquanto os ladrões fogem em motocicletas. Pelo menos nove residências foram assaltadas, e dez vítimas já prestaram queixa à polícia.

Até o momento, dois membros do grupo foram presos. Um deles já tem antecedentes por estelionato, enquanto o outro é considerado o mais violento do grupo. A polícia continua as investigações para identificar outros envolvidos e pede às vítimas que denunciem e participem do reconhecimento dos criminosos para ajudar a garantir suas detenções.

Assista em vídeo - Saidinha de casa: falsos entregadores assaltam moradores da Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!