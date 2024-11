Agenda cultural: São Paulo tem shows de pagode e de Xande de Pilares

As bandas Doce Encontro e Sampa Crew n promovem uma noite de festa com pagode, soul e rap neste sábado, em São Paulo. Também na capital paulista, Xande de Pilares apresenta a nova turnê “Xande Canta Caetano”. O Circus Experience traz um espetáculo moderno com jovens artistas brasileiros no Teatro J. Safra. No Rio de Janeiro, Tiê se apresenta com o show “Saudade é Amor” no Blue Note Rio às 8 da noite.