Bruno Mars e Paul McCartney agitam o fim de semana no Rio e em Santa Catarina

Neste fim de semana, Fábio Júnior realiza uma série de apresentações para comemorar seus 70 anos. A turnê "Bem Mais Que os Meus Vinte e Poucos Anos" acontece neste sábado (19), no Vibra São Paulo. Já Paul McCartney encerra sua passagem pelo Brasil com um show no estádio Ressacada, em Florianópolis (SC). E Bruno Mars leva seus hits para o público carioca no fim de semana. Confira as atrações para curtir o fim de semana no quadro Qual É a Boa?