Uma nova versão do clássico "Cantando na Chuva" está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até o dia 16 de junho. O músico Tony Gordon faz duas apresentações hoje (18) no Blue Note. E, durante a semana, o quarteto de tenores Il Divo celebra 20 anos de carreira com um show no espaço Unimed na quinta-feira (23).