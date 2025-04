Confira as atrações para o fim de semana no Qual é a Boa

Neste sábado (5), o Metallica Symphonic Tribute apresenta no Tokio Marine Hall, em São Paulo, um dos shows mais emblemáticos da história da banda norte-americana de Heavy Metal. No repertório, uma releitura dos maiores sucessos do grupo. Mart'nália lança seu novo álbum "Pagode da Mart'nália". É hoje, em São Paulo, na casa de shows Audio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!