Espetáculo sobre a vida e carreira da cantora Rita Lee estreia em teatro de São Paulo

Já está em cartaz um espetáculo muito aguardado pelos fãs do rock brasileiro, a peça "Rita Lee, uma autobiografia musical", que retrata os momentos mais importantes da vida de uma das cantoras mais amadas do país. E ainda: Vanessa da Mata volta aos palcos com o show "Vem doce", inspirado pelo novo álbum, em comemoração aos 20 anos de carreira. A cantora promete revisitar a própria trajetória pessoal e musical, unindo canções novas aos clássicos. Veja a agenda cultural do fim de semana!