Sucesso no Brasil e no exterior, a cantora Joanna celebra os 45 anos de carreira em show no Tokio Marine Hall, neste domingo (26). Já o cantor, escritor e humorista Moacyr Franco leva toda sua versatilidade ao palco do teatro J. Safra em duas apresentações. Confira essas e outras atrações para curtir o fim de semana no quadro Qual É a Boa?