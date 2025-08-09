Qual é a Boa? Banda Tihuana retorna aos palcos após oito anos de separação

Qual é a Boa? Nesta semana, o cantor, Junior, apresenta a turnê Solo Tour. O artista convida o público a conhecer características dele pouco conhecidas. A orquestra Ouro Preto leva aos palcos Hilda Furacão, A Ópera, um adaptação do romance de Roberto Drummond, que se passa no fim dos anos 1950. A banda Detonautas apresenta a turnê Elétrico, com grandes sucessos no repertório. Depois é a vez da Tihuana, que se reúne depois de 8 anos de separação. Zé neto e Cristiano voltam a Curitiba com uma apresentação que incluiu hits marcantes da carreira da dupla.



