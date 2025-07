Qual é a Boa? Festival de Inverno começa neste sábado (5) em Campos do Jordão (SP)

Chegou a hora de saber o que tem de bom acontecendo pelo Brasil na agenda cultura do Fala Brasil. Começa nesse final de semana o Festival de Inverno de Campos do Jordão, em São Paulo. Serão 84 apresentações gratuitas, até o dia 3 de agosto. Hoje, tem a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regida pelo maestro alemão Marc Albrecht, interpretando a Sinfonia Doméstica, de Richard Strauss. É às 20h30, no Auditório Claudio Santoro. Na capital paulista, acontece um tributo a um dos maiores mestres da música brasileira: Tim Maia. A homenagem é feita por Frã Finamore e vai contemplar a fase racional do cantor, por volta dos anos 1970. É hoje, em dois horários: às 14h30 e às 17h, na Arena B-3. Veja a programação completa!



