Qual é a Boa? Musical conta a história de Tom Jobim, gênio da bossa nova

Está na hora de descobrir o que há de bom acontecendo pelo Brasil neste feriado prolongado! Em São Paulo, o Teatro Villa-Lobos recebe 'Tom Jobim Musical', que celebra a trajetória do gênio da bossa nova. O espetáculo recria grandes momentos da vida e da obra de um dos maiores nomes da música brasileira, com apresentações às quintas, sextas, sábados e domingos. Ainda na capital paulista, Liah Soares e Roberto Menescal interpretam os sucessos de Roberto Carlos em releituras com toques de bossa nova e jazz. Serão duas apresentações neste sábado (19), no Blue Note São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o destaque é a apresentação de Lorenzo Thompson, acompanhado da Bruno Marques Band, neste domingo (20), no Blue Note Rio. No repertório, canções autorais e clássicos do gênero Chicago Blues. Confira!



