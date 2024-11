Qual é a Boa? Ney Matogrosso inicia turnê pelo Rio de Janeiro

Ney Matogrosso estreia em turnê pelo país. O cantor apresenta grandes sucesso, com novos arranjos, que vão trazer para o público uma energia contagiante. O primeiro show da temporada acontece no Rio de Janeiro, neste sábado (23), na Arena Jockey. E o show que comemora os 50 anos de carreira de Lobão chega também neste sábado (23) a Porto Alegre (RS). Confira as informações e mais destaques da agenda cultural.