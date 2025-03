Qual é a Boa? Simone e Alcione se apresentam em São Paulo

A agenda cultural deste final de semana está repleta de grandes atrações. Em São Paulo , a cantora Simone celebra 50 anos de carreira com um show especial no Tokyo Marine Hall, apresentando clássicos como "De Frente Pro Crime" e "Encontros e Despedidas". No espaço Unimed, Alcione traz sucessos como "Não Deixe o Samba Morrer". No Teatro Nair Belo, a peça "Medida por Medida" oferece uma adaptação ambientada nos anos 1920. Enquanto isso, no Blue Note São Paulo, Zizi Possi brilha com seu timbre único. No Rio de Janeiro , o Blue Note é palco dos shows de Tiê e Bianca Chame, que apresentam releituras e composições próprias. Em Salvador, Stefano Mota encanta o público com um repertório influenciado por ícones como Tom Jobim e Milton Nascimento, neste domingo no 30 Segundos Bar. São várias opções imperdíveis para curtir o fim de semana.



