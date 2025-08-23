Qual é a Boa? Tokio Marine Hall recebe maior tributo aos anos 80 da América Latina

Chegou a hora de conferir o que está rolando de bom pelo Brasil na agenda cultural do Fala Brasil. Em São Paulo, o Tokio Marine Hall comemora 30 anos com uma edição especial da Festa PLOC 20 Anos, o maior tributo aos anos 80 da América Latina. Diversos artistas que marcaram época vão se reunir no mesmo palco. O evento acontece neste sábado (23), às 20h. No Rio de Janeiro, José Augusto apresenta a turnê Histórias em Canções – 50 anos. A cidade maravilhosa vai poder curtir os sucessos do cantor e compositor de voz inconfundível. O show é neste sábado (23), às 21h, no Viva Rio. Em Salvador (BA), Zeca Pagodinho celebra 40 anos de carreira com um espetáculo visualmente impactante. O mestre do samba revisita grandes sucessos em um show que promete emocionar. A apresentação será neste sábado (23), às 20h, no Armazém Convention.



