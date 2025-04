Qual é a Boa? Veja a agenda cultural de São Paulo, Rio, Salvador e Curitiba

Neste fim de semana, o vocalista Thedy Corrêa, do Nenhum de Nós, faz um show solo no Blue Note São Paulo no domingo, às 19h. Também no domingo, Ivyson abre sua temporada 2025 na Casa Natura Musical, em São Paulo. No Rio de Janeiro , Alexandre Pires apresenta o projeto "Pagonejo Bão". no Qualistage, neste sábado



. Xande de Pilares homenageia Caetano Veloso com a participação do próprio artista, no Vivo Rio, às 21h do sábado. Em Salvador, a dupla Henrique e Juliano se apresenta na Arena Fonte Nova, neste sábado, às 20h. Já em Curitiba, Paula Toller comemora 40 anos de carreira no Teatro Guaíra, também no sábado.



